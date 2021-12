VIDEO | Skandaali sattunud Soome peaminister jäi nädalavahetusel tantsides ka kaamera ette 

Esmaspäeval teatas 36aastane Sanna Marin Facebookis, et veetis nädalavahetusel vaba aega koos abikaasa Markuse ning sõpradega. Peaministri sõnul olid nad jätnud kolmeaastase tütre Tamperesse vanavanemate hoolde. Koroonahoiatuste eiramisega seotud loo võttis ta kokku väitega, et oleks pidanud kasutama otsustusvõimet paremini. „Ma ei mõistnud, mida peaksin tegema. Mul on väga kahju,“ kirjutas sotsiaaldemokraadist valitsusjuht sotsiaalmeedias.