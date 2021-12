KÕIGILE HÜVITIST EI JAGATA! Kaja Kallas: kõrgeid elektrihindu kompenseerime vaid neile, kes seda tõeliselt vajavad

Kallase sõnul leiab Reformierakond, et hüvitist peaks pakkuma vaid neile, kes seda ka päriselt vajavad. „Meie fookus on seda teha sihitult. Käibemaksu langetades saaksid abi ka need, kes seda võib-olla nii palju ei vaja,“ märgib peaminister. Toetuse saamise piiri mediaanpalgale asetades peaksid hüvitist taotleda saama kuni 600 000 inimest.

Kallase sõnul ostavad börsihinnaga elektrit vaid ligikaudu 45 protsenti tarbijatest. „See tähendab, et kõiki need kõrged elektrihinnad ei puuduta,“ nendib valitsusjuht.

Mis saab aga inimestest, kes teenivad napilt üle mediaanpalga, näiteks 1300 eurot? Ses osas veel täielikku selgust pole, kuid Kallas ütleb, et selle üle jätkuvad valitsuskabinetis arutelud: „Kuskile tuleb piir tõmmata, aga soovime tagada, et aitaksime inimesi, kes kõige rohkem abi vajavad.“

Valitsuse arvutuste kohaselt läheb elektrihindade plaanitud kujul hüvitamine maksma 65 miljonit eurot. Riigihalduse minister Jaak Aab teab ka juba, kust see raha leitakse: „Katteallikas on CO2-kaubandusest laekuv ületulu. Peame olema tänulikud, et meil on taastuvenergia võimsusi, millega me saame kaubelda. Teised riigid ostavad meilt seda.“