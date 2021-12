KULTUUR KUTSUB! Hooldekodude elanikele avanes uus võimalus: „Ma olen nõus alati tulema kontserdile, näitusele, teatrisse – igale poole.“ 

Iru hooldekodu elanikud Arvo, Uno ja Illimar ning tegevusjuhendaja Jekaterina on draamateatri galeriis teel teatrisaali vaatama komöödiat „Keiserlik Kokk“.

„Hooldekodu ei hakka mulle näiteks teatri- või kontserdipiletit ostma,“ kurtis seal elav vanahärra magistritöö jaoks antud intervjuus. See vestlus ajendas magistritööd kirjutanud Kadri Kuulpaki, kes on ametilt Õhtulehe ajakirjanik, tegema midagi konkreetset, et seda muuta. Kadri lõi MTÜ Elame Veel!, mis annab hooldekodude asukatele vaimutoitu, viies neid näiteks teatrisse ja kontserdile.