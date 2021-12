Millised tekstiilid on talvel asendamatud? 

Suvisel perioodil on mõnus magada sellisest tekstiilist valmistatud voodipesuga, mis on pehme, kuid samaaegselt hingav ja naha vastu mõnusalt jahe. Sügise ja talve saabudes ning ilma jahenedes vajab ka keha enda ümber soojemaid tekstiile, et hoida mõnusat temperatuuri kogu öö vältel. Kui käes on sügistalvine periood, siis on aeg vahetada suvine voodipesu soojema vastu. Sellisel juhul tuleb appi parim voodipesu e-pood Nostrahome, mis pakub rikkalikku kaubavalikut ja suudab rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi vajadused.

Talvised temperatuurid saabuvad ootamatult

Kodus kasutatavad tekstiilid on inimesele vajalikud aastaringselt, kuid mõned neist on oma suurepäraste omaduste tõttu erakordselt olulised ja hinnatud just talvel. Talvised temperatuurid saabuvad alati mõnevõrra ootamatult ning esimesed külmakraadid tunduvad just need kõige külmemad. Niisiis on hea, kui selleks puhuks on kodus mõnusad ja pehmed tekstiilid, mis pakuvad sooja ja hubast olemist ka kõige jahedama ilmaga. Villasisaldusega tekstiilid, fliis, kašmiir ja puuvill on just need tekstiilides kasutatavad kangad, mis on kõige populaarsemad valikud talveks. Samuti eelistatakse talvisel perioodil väga erinevaid mustreid ja värve. Valitakse nii rahulikke ja neutraalseid toone, mis sümboliseerivad rahulolu ning mõjuvad ühtlasi ka interjööri pehmendaja, kui ka populaarseid kontrastseid toone, nagu must või türkiis. Samuti on eelistatud erinevad mustrid, ornamendid ja geomeetrilised kujundid.

Külmal hommikul ära unusta sooja hommikumantlit

Kui suvisel hommikul võib hommikukohvi nautida koduaia terrassil kasvõi pidžaama väel, siis sügisel ei taha nii väga mõeldagi õue minemisele. Pigem võiks nautida kohvi soojemates oludes toas. Kui ilmad on läinud talviselt kargeks ja voodist teki alt välja tulemine ei tundu üldse hea ideena, siis tasuks otsida abi sellistest tekstiilidest, mis aitaks muuta ka külmad ja karged talvised hommikud taas nauditavaks. Parim abiline selleks on pehme ja kohev hommikumantel, mis on mõnusast voodist välja tulles nagu soe kallistus ja muudab hommikukohvi joomise taas nauditavaks. Samuti on hommikumantel suurepärane kaaslane ka muul ajal päevas – kui kätte on jõudnud puhkehetk, võib hommikumantli taas selga libistada ja lugeda näiteks päevaseid ajalehti või lemmikraamatuid.

Mõnus soe pleed on parim kaaslane