Tallinna linnavalitsus | Viltusena näiv jõulukuusk on optiline silmapete 

Juhime tähelepanu, et Raekoja plats ise on Viru tänava poole kaldu – see võib ehk tekitada tunde, et hoopis kuusk on viltu. Teisalt on ka selle looduslikes tingimustes kasvanud kuuse tüvi ladva poolsest osast pisut kõver – ka see võib teatud nurga alt vaadates tekitada tunde, et kuusk on viltu vajunud.