KÜTAME MAAKERA KUUMAKS? Eesti riik plaanib raiemahtu, mis võib viia üüratu kliimatrahvini 

Foto: Kollaaž (Vida Press, 2 × lugeja foto)

Kui palju Eesti mets ja maa peab tulevikus süsihappegaasi siduma, et kliimasoojenemisele pidurit tõmmata? Euroliidu kliimapaketi järgi 2,5 miljonit tonni aastas. Eestis plaanitav kopsakas raiemaht aga rihib risti vastupidises suunas, nii et tulemuseks on hoopis süsihappegaasi eraldumine. Kas riik on otsustanud kliimaeesmärkidele vilistada ja hakata ostma sadade miljonite eurode eest aastas CO₂ kvoote?