VIDEO | Kallas: elektrihinna šokid tekitavad kõigis ebakindlust

„Venemaale ei tohi anda mitte mingit sõnaõigust selle üle, kes tohivad või ei tohi NATOsse kuuluda. Venemaale ei tohi anda mitte mingit sõnaõigust selle üle, kuidas NATO oma territooriumi kaitset kujundab. Lisaks, Euroopa ja kõigi regioonide kaitseolukorda tuleb arutada kõigi liikmesriikidega,“ kommenteeris peaminister Kaja Kallas pressikonverentsi alguses Putini ja Bideni telefonikõnet.

Kallas kinnitas, et valitsus arutas istungil ka elektri hinnaga seonduvat. „Need hinnašokid tekitavad kõigis ebakindlust ja muret ja teatud inimestele on see hinnatõus väga ränk. Meil on mitmeid ettepanekuid ja me arutame seda pärastlõunal edasi. Plaan on aidata neid, kes saavad kõige rohkem pihta ja kel on kõige raskem.“

Peaministri sõnul võiks elektri toetuse tõsta mediaanpalgani ning sellest peaks arvutuste kohaselt abi saama lig 320 000 peret ja 600 000 inimest.

Kolmanda teemana märkis Kallas, et kuigi koroonanakatumine on languses, on haiglakoormus jäänud pidama. „Tahaksime liikuda edasi sellega, et saaksime teha leevendusi, aga me ei taha, et haiglanumbrid kasvaksid,“ rääksi peaminister, et omikrontüve suhtes ollakse endiselt ettevaatlikud.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik peatus korraks alampalga tõusul, mis kerkis nüüd 650 euroni ehk 12 protsenti.

Koroonakriisist rääkides tõdes Kiik, et ainuke teadaolev lahendus sellele kriisile on vaktsineerimine. ning oluline on teha õigel hetkel ka kolmas doos.