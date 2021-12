Riina Sikkut kandideerib sotsiaaldemokraatide juhiks 

„Kandideerin sotsiaaldemokraatide järgmiseks juhiks. Minu maailmavaate vundament on hoolimine ja võrdsed võimalused. Tihedam sotsiaalne turvavõrk kasvatab ühiskondlikku usaldust, mida on meil väga vaja, nagu praegune kriis on näidanud. Iseenesest ebavõrdsus vaid võimendub. Selle muutmiseks on vaja teadmispõhiseid ja selgeid otsuseid, milliseid saab teha vaid vastutustundlik poliitik,” selgitas Riina Sikkut.

„Millised on need kolm sammu edasi? Meie tuleviku Eestil on vaja maailma parimat haridust, kiiret ja õiglast rohepööret ning sedasama tihedamat sotsiaalset turvavõrku, mis ei jäta kedagi hätta. Need sihid on vältimatult vajalikud ja vähemaga ei saa me leppida,” lisas ta.

„Just sotsiaaldemokraadid on Eesti ühiskonda rohkem kui saja aasta jooksul enim arendanud, alustades meie põhiseaduste kujundamisest ja demokraatliku õigusriigi loomisest, lõpetades solidaarse ravikindlustuse, kõigile kättesaadava haridussüsteemi, pensionisüsteemi ja töötuskindlustusega,“ kirjutas Riina Sikkut oma Eesti Päevalehe veergudel ja portaalis ilmunud lühiprogrammis. „Ning ka vaba, hooliva ja võrdsete võimalustega tuleviku Eesti sõltub sotsiaaldemokraatidest.“

„Me ei tohi leppida hapra ja lõhestunud ühiskonnaga, mis kriisides toime ei tule. Võimetus koos tegutseda on suurim oht Eesti pikaajalisele arengule ja julgeolekule. Kestmiseks on vaja hoopis sotsiaaldemokraatiat: hoolimise jõudu, võrdseid võimalusi, igaühe isemoodi ja väärtuslikku panust,“ jätkas ta.

Sotside Riigikogu fraktsiooni aseesimees ning erakonna peasekretäri ametit pidanud Kalvi Kõva toetab Sikkuti kandidatuuri: „Riina Sikkut on aktiivne, töökas ja veenev poliitik, kellel selle kõige juures veel ka süda õige koha peal - vasakul! Riina nägemus tuleviku Eestist ning sotsiaaldemokraatide juhtrollist selleni jõudmisel annab kinnitust, et ta seisab ka piirkondliku ebavõrdsuse vähendamise eest. See on mulle, põlisele võrokale, äärmiselt oluline. Sellise liidriga tahaks Riigikogu valimistele vastu minna küll!“