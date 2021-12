Miljonikahju: väidetav laenupetis läheb kohtu alla 

„Insight“ on kirjutanud Sillamäel elava Alika juhtumist, kellele sõbranna tegi ettepaneku osaleda kellegi Igor Dubrovski ettevõtmises: nimelt kuna Igorile oli investeeringuteks kiiresti raha vaja, pidi Alika vormistama enda nimele mõned laenud mitmesugustest pankadest ja finantsasutustest. Saadud raha pidi ta andma Igorile, kes lubas selle Alika asemel pankadele tagasi maksta, tütarlaps aga pidi tänutäheks saama kümme protsenti laenusummast, on kirjutanud ERR. Ühel hetkel kirjutas Igor Alikale, et et mingi „boss“ on talle tünga teinud ja kogu raha ära viinud ning ta ei saa enam Alika laene tagasi maksta. Neiu jäi oma nimele võetud laenudega üksi. „Bossiks“ osutus Vladimir Ražev, keda kahtlustatakse laenu võtnud inimeste raha omastamises. Tänaseks on Vladimir saadetud Harju maakohtu ette, kes asub tema süüasja arutama.