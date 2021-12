ALAMPALK EI LOE! Muutub elatise määramise kord 

Seaduses on toodud erand, et kaitseväeteenistuse ajal elatist maksta ei tule, kuna laps saab ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust. Seadusega ei muudeta kehtivaid kohtuotsuseid ega kokkuleppeid, aga nähakse ette üleminekusäte, mille järgi külmutatakse poole töötasu alammääraga seotud elatised praegusel tasemel ja miinimumpalga tõustes need ei kasva.

Justiitsministeerium vahendas minister Maris Lauri sõnu, et lahendus sündis laialdase kaasamise tulemusel. „Nelja aasta jooksul, mis kulus täna heakskiidu saanud seadusemuudatuse ettevalmistusele, on korraldatud uuringuid, mitmeid ümarlaudu ja arutelusid kõiki huvitatud osapooli kaasates,“ rääkis minister eelnõu koostamise protsessist. „Eesmärk oli leida võimalikult õiglane lahendus. Loodan, et see koputab ka tänaste võlgnike südametunnistusele, kes seni alampalga ja laste kulude omavahelist seoste puudumist on vabanduseks toonud,“ sõnas Lauri.