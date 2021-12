13,6 MILJARDIT EUROT! Riigikogu kiitis heaks 2022. aasta riigieelarve 

Valitsuse algatatud 2022. aasta riigieelarve seaduse kohaselt on tuleva aasta riigieelarve tulude maht 13,132 miljardit eurot, kulude maht 13,633 miljardit eurot ja investeeringute maht 724 miljonit eurot. Kulude maht ületab tulude mahtu, ent struktuurne positsioon on paranenud nii võrreldes eelmise aasta kui ka riigieelarve strateegiaga aastateks 2022-2025. Kaitsekulutused moodustavad SKP-st 2,3 protsenti ning teadus- ja arenduskulud ühe protsendi.

„Oluline otsus on praeguses energiakandjate hinnaralli oludes aktsiisitõusude ära jätmine. Täiendav surve hinnatõusuks on maha võetud, inimestele jääb selle tulemusel aga rohkem kätte umbes 50 miljonit eurot,“ ütles Pentus-Rosimannus.

„Eesti pikaajaliseks huviks on oma riigi majanduslik toimetulek nii headel kui ka halbadel aegadel, ilma välisabita ja ilma võlgade tõttu pealesunnitud poliitikavalikuteta. Eesti pikaajaliseks huviks on riigi rahanduslik eneseväärikus,“ lisas rahandusminister. Pentus-Rosimannus rõhutas, et eelarvekulusid väga kiirelt tõsta ei tohi, et riik kiirele hinnatõusule veelgi hoogu ei annaks.