Juhtkiri | Halastamatu elektrihinna algoritm 

Elektribörsi reeglite järgi pole müügi- ja ostupakkumistesse vaja sekkuda, kuni nende MWh hind jääb 500 ja 3000 euro vahele. Ajalooliselt on elektritootjad ka elektri tarbimise eest peale maksnud, kuid harva. Palju kirutud taastuvenergia vähempakkumiste tulemustel ootavad tootjad 45–49 eurot/MWh eest. Samas, kuna kõik tootjad saavad elektrit müüa kõige kallima pakkuja hinnaga, võib ahnusest tekkida ju ahvatlus toota vähem ja müüa kallimalt.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas otsib paaniliselt võimalusi elektrihinda kontrolli alla saada. Aas tutvustas riigikogus kolme ettepanekut – vaadata üle käibemaksu alandamine, toetusesaajate sissetulekute piir ja börsihind. Isamaa ja EKRE tegid ettepaneku, et Eesti võiks üle minna reguleeritud elektriturule, kus konkurentsiameti kooskõlastatud hinnaga ostaksid tarbijad otse börsita elektrit. Keeruline, aga teostatav. Samas ei ole kindel, et see hinna alla toob. Küll aga tagaks hinna stabiilsuse.

Samas elektri tarbimine kasvab. Üha rohkem seadmeid tarbib voolu, usinalt propageeritakse elektriautosid jne. Kas käibemaksu alandamine suurendab elektritootmise võimsust? Kui hinda riiklikult reguleerida, kas see tooks turule uusi tootjaid? Kas elektritootjatel on üldse huvi ehitada uusi elektrijaamu? Meretuul on stabiilsem kui maismaal tuhisev, avamerel on ka talvel tuult ja 1000 MW meretuulepark toodaks elektrit ka talvel. Aga iga vähegi suurema elektritootmise plaaniga kaasnevad lõputuna näivad vaidlused.