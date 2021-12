KUIDAS RIIK JAAGUST ÜLE SÕITIS: ärkan keset ööd üles ja hakkan ketrama, et kurat, miks nad minuga nii tegid! 

„Kui PRIA hakkas mind 2011. aastal ründama, sain infarkti (Reinmets on praegu 69aastane, aga toona polnud veel kuuekümnenegi). Meie suguvõsas polnud varem ühtki infarkti. Ütlen ausalt, et ma pole aastaid korralikult maganud. Ärkan keset ööd üles ja hakkan mõtlema-ketrama, et kurat, mille pärast nad minuga niimoodi tegid! Ma olen olnud Eesti patrioot, olen püüdnud alati anda pigem raha välja ja teha ühiskondlikku tööd.