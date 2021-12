VASTULAUSE | Pirita jõe kallaste roostik aitab loodusväärtusi hoida     

Pirita jõgi

16. novembril 2021 ilmunud Õhtulehes kirjutas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat, et on Keskkonnaametile teinud ettepaneku Pirita jõe kallaste roostikust puhastamiseks. Roostikku ei tasu aga jõe kallastelt eemaldada, kuna see aitab ennetada liigsete toitainete ja võimaliku reostuse sattumist olulisse lõhejõkke.