USKUMATUD ELEKTRIREKORDID: millist hingehinda tuleb maksta pesu pestes ja süüa tehes? Kas odavam on sõita bensiiniautoga? 

Need, kes oma elektrihinna on fikseerinud, saavad praegustest kõrgetest hindadest ainult rõõmu tunda. Valitsus alandas ju kõigil võrgutasu 50%! Need, kes pole hinda fikseerinud, närivad aga küüsi. Järjest tuleb uudised, et homme jälle on uus rekord börsihinnas. Katsume rekordhindu ümber arvutada igapäevastele kodumasinatele.