VIDEO | Taavi Aas: elektrihinna hüvitist võiksid saada kuni 1200 eurot teenijad

Sibul viitas küsimust esitades valitsuse novembris tehtus otsusele, et poole aasta jooksul kompenseeritakse tarbijale 50% ulatuses võrguteenuse tasu. Samuti lepiti kokku, et luuakse toetusmeede vähem kindlustatud leibkondadele, elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osaliseks tasumiseks. Sibula sõnul näevad kõik, mis elektri hinnaga on toimunud ja valitsuses vastu võetud meetmed ei rahulda enam, mistõttu ta uuris minister Aasalt, millised on valitsuse järgmised ettepanekud energiakulude kiire tõusu leevendamiseks.

Aas tõdes, et elektrihind on ka pärast valitsuse kasutusele võetud meetmeid löönud uusi rekordeid ja kahtlemata on hetkel kohane vaadata otsa ka järgmistele meetmetele.

Aasa sõnul on võimalikud meetmed nii pikaajalised, kui ka kiireloomulised, milleks on eelkõige maksumeetmed ja kompenseerimismeetmed. „Maksumeetmed oleksid kõigile ühetaolised, kompenseerimismeetmed juba rohkem sihitult ja läbi kohalike omavalitsuste,“ täpsustas Aas.

Aasa sõnul võiksid uued meetmed koosneda mitmest osast, sest ainult ühe meetmega on väga keeruline olukorda lahendada. Ta pakkus esiteks käibemaksu alandamist.