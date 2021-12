Esteetilise ilukliiniku kinkekaart – tabu või väärtuslik kingiidee? 

Ilukirurgia on populaarne nii ka Eesti naiste kui ka rahvusvaheliste staaride kui hulgas. Tippkirurg dr Peep Pree sõnul võib mõni ilukirurgiline protseduur anda naisele täiesti uue hingamise, mis omakorda kingib soovitud enesekindlust ja ununenud armastust iseenda vastu. Iluprotseduure on mitmeid: ilusüstid, rindade suurendamine implantaatide või oma rasvaga, silmalaugude plastika, rasvaimu, armide plastika jpm.

Kui sinu lähedane on ilukirurgilise protseduuri vastu korduvalt huvi tundnud, on tõenäoline, et ta on huvitatud kirurgi esialgsest konsultatsioonist. Konsultatsioonil saab patsient täpsemalt teada, milline protseduur ja meetod on talle sobivaim. Arvestada ka võimalusega, et arst soovitab protseduuri koheselt mitte teha.