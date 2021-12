Politseinik jäi altkäemaksu võtmises süüdi 

Foto: Julia Vakina

Harju maakohus on karistanud tingimisi vangistusega politsei sisekontrollibüroo ametnikku Dmitri Poljakovi, kes süüdistuse järgi võttis tuhandeid eurosid altkäemaksu hoiu-laenuühistu ERIAL asutajaliikmelt Ilya Dyagelevilt, kes nüüdseks on ka ise omastamissüüdistusega kohtu all.