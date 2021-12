HÄDA, MIS EI LÕPE: ATVga sõitjad rikuvad jätkuvalt lume all kasvavat talivilja 

Avar lumeväli võib tunduda kutsuv paljudele, kel lumesaan või ATV, ent lumekiht on siin tegelikult kaitsetekiks rohelisele talinisule, vahendas „Aktuaalne kaamera“.

„Kui meil praegu on lume all 0 kuni 2 kraadi, siis see lumi katab ja kaitseb nagu tekikene. Kui see nüüd kinni tallata, kui see saanimees üle läheb sealt, siis maa külmub ära. Ja see taimik ongi hävinenud,“ seletas teraviljakasvataja Argo Must.

Et seda ka igal talvel põllule sattuvatele maastikusõiduki juhtidele meelde tuletada, tellis Räpina kandi põllumees selleks talveks 30 silti. Siiski ei läinud kaua, kuni sama põllu nurgale tekkisid ikkagi viie lumesaani jäljed.

„Need jäljed lähevad siin kuskil viis kilomeetrit. Oleme jälje järel läinud, jõudnud tee peale ja rääkinud nendega. Siis paraneb asi, aga saane müüakse kogu aeg. Tuleb uus elanik jälle maale elama, õhinat täis, saan kaasas, ja hakkab pihta,“ nentis Must.

Kui põldudel lõbusõitjatega tegelevad enamasti põllumehed ise, siis keskkonnaamet menetleb igal talvel ka looduskaitsealadele sattunud sõite, mis lisaks pinnakoosluste kahjustamisele võivad häirida talverežiimil olevaid loomi.

„Aastas on kümmekond menetlust, kaebusi tihtipeale rohkem. Ühelt poolt kindlasti inimeste teadlikkus läheb aja jooksul paremaks, aga teistpidi on see, et viimastel aastatl on saaniomanikke järjest juurde tulnud ja uued inimesed võibolla ei ole reeglitega kursis,“ rääkis keskkonnaameti looduskasutuse osakonna peaspetsialist Märt Öövel.

Põhireegel on, et kaitsealadel ja veekogu kallastel sõita pole enamasti lubatud. Väljaspool teed sõites tuleb saada maaomaniku nõusolek.