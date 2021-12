HUKKUNUD VAKTSINEERIMISE TAGAJÄRJEL! Ergo Mannineni omaksed said riigilt 300 000 eurot 

Manninen pidigi minema vaktsineerima seoses oma tööga päästeametis, seega on mõistetav ka talle määratud hüvitis. Õhtulehele teadaolevalt eelnesid sellele siiski lähedaste läbirääkimised riigiga. Kommentaari Mannineni isalt ei õnnestunud saada. See, kas valitsus hüvitab oma vaktsiinikahjude fondist Mannineni lähedastele veel 100 000 eurot, on lahtine, sest seaduseelnõu pole lõplikult vormistatud.