Martin Repinski pakkus riigikogu istungi ajal hoopis taksoteenust 

Üks Delfi lugeja viitas, et tellis esmaspäeval kell 17.44 Tallinnas Bolti takso ja variandina pakkus mobiilirakendus just Repinskit.

Repinski sõnas väljaandele, et möödunud nädal oli istungivaba, esmaspäeval oli tema esimene säärane ühildamiskogemus. „Praktikat veel polnud, aga nüüd ütleks, et hakkan tulevikus nii tegema. Kui on näiteks arupärimised, kus ei taha osaleda ja saan vajadusel ka hiljem vaadata, siis ma ei näe probleemi selles, et sõita Boltiga,“ lausus ta ja hindas, et pole nii, et parlamendis kõik 101 saadikut kuulavad kõike kohapeal, mis istungite ajal räägitakse.