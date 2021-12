Juhtkiri | Liiga hästi toimiv börs 

Toimib, väga hästi toimib, nii hästi, et on valus. Nõudluse ja pakkumise suhe paneb täpselt hinna paika. Ja kui pakkujaid on vähe ja nõudlust palju, siis saab ulmelisi summasid küsida. Krõbedas külmas, pilkases pimeduses pole mõeldav, et elekter kasutamata jätta. Nõudlust on, kõik tahavad.