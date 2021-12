HALB UUDIS ÕLLESÕPRADELE: kallis elekter kergitab ka õlle hinda 

Eesti suuremad õlletootjad on sügise jooksul juba oma toodete hinda kergitanud, sest kõik on läinud kallimaks! A. Le Coqi juht Tarmo Noop tunnistab, et hinda tõstsid nad novembris ja oktoobris keskmiselt 4‒5%, kuid juba praegu on selge: kulude tegelikku kasvu see ei kata.