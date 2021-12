Külma talveilmaga linade vahele! Kodumaine erootikamäng kütab kuumaks ja toob suhtesse uue särtsu! 

Kuna kogemus võib öelda rohkem kui tuhat sõna, siis toome välja 37-aastase Julia mõtted Vaarika teemal – Julia on muuseas veendunud, et see mäng päästis tema igavaks muutunud suhte ning kloppis sealt tolmu minema!

Juba esimest korda Vaarikat kätte võttes läbis mu keha ärevusvärin. Mäng on väga maitsekas pakendis – minimalistlikes, kuid seksikates mustades ja punastes toonides. Karpi piiludes vaatasid mulle vastu punane erootiline silmapael ning selle all samas toonis kotikesse peidetud kaardipakk. Veel oli kaasas stopper (oo, väga põnev!) ja naturaalne massaažiõli.

Kui mees õhtul koju jõudis, asusin talle seda mängu tutvustama… ei saa öelda, et ta suure hurraaga nõus oli. Tema põhiline küsimus oli, et mis mõte sel küll on?! Siiski oli mees päri katsetama. Leppisime kokku, et homme õhtul on see aeg, mil Vaarikat mängime. Homme.