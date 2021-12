METSIK HINNAVAHE! Miks maksavad eestlased ühisturul elektri eest norrakatest kolm korda rohkem? 

Sageli viidatakse, et ega Eesti kõrgesse elektrihinda midagi parata ei saa. Me olevat ikkagi Euroopa ühisel elektriturul, kus praegu on hinnad laes igas riigis. Samas ei vasta see täielikult tõele: teisipäeval oli elekter Eestis ligi kolm korda kallim kui näiteks Norras. Miks ei ole ühisel turul ka hinnad ühised?