„JÄRGMINE PEATUS“ | Teravmägedel elav Kaisa: matkama ei või minna ilma relvata – jääkarud on väga ettearvamatud 

Kaisa tunnistab, et teda tõmbab Teravmägede juures vaba loodus ning see, et saarestikus on vähe inimesi ja üksikud külad. Teravmäed on umbes sama suur nagu Eesti, kuid peaaegu asustamata. Kaisa pesitseb Longyearbyenis, mis on küll küla mõõtu, kuid seal elab inimesi umbes 50 erinevast rahvusest. Muuseas, niisama Teravmägedele kolinuid naljalt tööle ei võeta – seal mängivad rolli eelkõige tutvused ja kanda kinnitada on keeruline.