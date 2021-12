Kuidas sündis Oot-Oot Stuudio populaarne diivanvoodi FOLD? 

Neid on palju! Kuid esiteks see, et sellel on ka päriselt hea istuda! Teiseks tugev ja vastupidav metallraam. Nii istumis- kui magamisosas kasutame keerdvedrusid, nii nagu päris voodi madratsitelgi. Magamisosa on 2 meetrit pikk, nii et mahuvad ära ka pikad inimesed ja laius on 140cm, mis on näiteks kattemadratsite standardmõõt. Kuid kogu funktsionaalsuse juures näeb FOLD välja nagu tavaline diivan – õhuline, kaunis ja kutsuvalt pehme.