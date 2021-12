KANEP JA KOKAIIN: narkootikumide kuritarvitamine Briti parlamendis on ajanud spiikri marru 

64aastane spiiker on parlamendis uimastite kuritarvitamise vastu võidelnud juba mitu aastat. „Me ei pea lahti saama vaid alkoholi- vaid ka uimastiprobleemist. Usun siiralt, et nõustamine ja tõeline tugi peaks olema kättesaadav igale töötajale,“ märkis Sir Lindsay Hoyle spiikriks nimetamisele eelnenud valimiskampaania ajal. Ta võttis koha kahe aasta eest üle legendaarselt John Bercow'lt. Nüüd teatas Hoyle uudistekanalile Sky News, et kutsub parlamendihoones leviva uimastite kuritarvitamise tõttu appi politsei. Teadaolevalt nõuab olukorra suhtes muret tundev Hoyle ka nuuskurkoerte kaasamist.

The Sunday Times teatas, et alamkoja ametnikele laekus möödunud kuul mitmeid teateid, et parlamendihoone kõrval asuval haljasalal on tunda kanepi lõhna. Veidi varem oli avalikustatud, et hoones või selle läheduses vahistati viimase aasta jooksul kaks narkoärikat. Samuti peeti selle ajaga kinni 13 inimest, kelle valdusest leiti narkootikume. Veelgi enam – järgnenud uurimise käigus avastati, et parlamendihoones testitud 12 tualettruumist lausa 11s oli märke kokaiini kasutamisest. Tasub märkida, et need WC olid kasutamiseks piiratud ja sinna pääsesid vaid parlamendipassi omanikud. Erinevate juttude ja tunnistuste kohaselt on narkootikumide tarvitamine Briti poliitilises ladvikus laialt levinud.