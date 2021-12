Asjad, mida sa ei peaks häbenema 

Kaasa puudumine ei ole viga ega põhjus häbeneda. See tähendab, et sa pole lihtsalt veel õiget inimest kohanud. Peamine on mitte keskenduda kaaslase leidmisele, vaid lihtsalt elada enda huvitavat elu. Uute hobide ja tegevuste otsimisel huvitab praegu paljusid selline asi nagu Daily Casino Bonus, mis aitab leevendada igavust või üksindustunnet ajal, mil pole eriti võimalik kodust lahkuda.

Rahaline seis ja sissetulekud

Ühiskonnas valitseb suhtumine, et sissetulek ja heaolutase sõltuvad täielikult inimesest, piisab, kui pingutada – ja aja jooksul toob see edu ja raha. Kui aga pole ei üht ega teist ning inimene elab tagasihoidlikult, tähendab see, et ta on lihtsalt laisk, asjatundmatu luuser ja on kõiges süüdi.

Füüsiline ja vaimne tervis, kasvatus, isikuomadused, vanemate majanduslik olukord, elukoht, haridus, milles inimene kasvas ja arenes, ning lõpuks õnn. Isegi tahtejõud, mida kõik ümberkaudsed käsivad sul kasvatada, on tingitud geneetikast: mõnel vedas, teistel mitte.

Mõni aasta tagasi jõudis internetti populaarne video, mis kujutab suurepäraselt, kuidas me ei ole võrdsed. Videos on seltskond noori jooksmas, kuid saatejuht julgustab sammugi ette astuma neid, kes kasvasid üles terviklikkus peres, käisid heas koolis ja ei elanud vaesuses. Lõpuks avastati, et õnnepiletiga sündinud isikutel on tee finišijooneni – eduni – oluliselt lühem.

See ei tähenda, et peaksid käed kokku panema ja alla andma. Kuid sa ei tohiks häbeneda, kui teenid ootamatult vähe raha, elad tagasihoidlikult ega saa endale lubada luksuslikku tehnikat, reise ega riideid.