Timo Suslov | Rohepööre riigi plaanides, ka 2022 aasta eelarves 

Äsja kinnitasid maailma riigijuhid Glasgows ambitsioonikad plaanid meie planeedi kliimamuutustest päästmiseks. Euroopa Liit ja Eesti peavad aastaks 2030 oma heitekoguseid vähendama koguni 50%. See on suur samm, kui vaadata Kaja Kallase juhitud valitsuse eelarveplaanidesse, siis isegi kõige suurem, mis see valitsus lähiaastatel ette näeb.