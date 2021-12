Joe Biden teatas enne videokõnet Vladimir Putiniga, et USA on valmis Ukraina konflikti puhul karmilt reageerima 

Esmaspäeval arutas USA president Joe Biden olukorda ka Euroopa riigipeadega. Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson kuulutas, et lepiti kokku „ühine rinne“ Ukraina toetamiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rääkis USA välisministri Antony Blinkeniga. Viimane kinnitas, et Washington on valmis riiki Venemaa agressiooni eest „vankumatult toetama“, vahendab The Guardian. Ilmselt märgib Biden teisipäeval toimuvas kõnes Vladimir Putinile, et erinevalt Venemaa tungivatele nõudmistele ei välista USA tulevikus Ukraina liitumist NATOga. Kõnega saavutatavate eesmärkide suhtes on ootused siiski pigem tagasihoidlikud – Lääne jaoks oleks väikeseks võiduks ka see, kui Putin nõustuks peatama lisavägede saatmise Ukraina piiri lähedale.