EI LARISTA! Kopsaka palgatõusu saanud omavalitsusjuhid jagavad säästunippe 

Saue vallavanem Andres Laisk sai varasemale palgale 840 eurot lisaks ja tema kuutasu on nüüd 5040 eurot. Kuidas ta oli nii ettenägelik kõikvõimalike hinnatõusude osas, et pidi ka enda palka tõstma? „Väga hea küsimus, mul on kõrgharidus majanduses!“ vastab Laisk.