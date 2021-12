Milleks ometi on vajalik ripsmekasvu seerum? 

Ripsmete kolm tähtsat rolli

Kes oleks osanud arvata, et sedavõrd väikestel karvadel on rohkem kui üks oluline roll! Esiteks, silmade kaitsmine tolmu ja prahi eest. Teiseks, meie hoiatamine, kui midagi ebasobivat jõuab silmale liiga lähedale. Ja kolmandaks võib ühe rollina näha ilu. Seetõttu on ripsmeseerumid veelgi tähtsamad, et tagada kõikide vajalike funktsioonide toimimine.

Kuigi ilu on selles nimekirjas alles kolmas, siis on täiesti arusaadav, et meie jaoks on see ehk isegi kõige olulisem. Silmad on midagi, mida me märkame teiste inimeste juures ühena esimestest asjadest. Pilkude abil saab suhelda, vajaduseta öelda ühtegi sõna. Pikad ja tihedad ripsmed muudavad silmad aga veelgi kaunimaks!

Kuidas ripsmekasvu seerum aitab?

Ripsmekarvad kasvavad seni, kuni need jõuavad optimaalse pikkuseni ja langevad seejärel välja, misjärel hakkab kasvama uus ripsmekarv. Ripsmeseerumid aitavad pikendada kasvufaasi ja seega kasvab ka ripsmekarvu optimaalne pikkus.

Teisisõnu, kui keskmine ripsmekarva pikkus on 1 cm, siis kvaliteetne ripsmekasvu soodustav seerum aitab ripsmekarvade pikkust üksjagu kasvatada. Inimesed, kes on alati arvanud, et neil on kauni ripsmekaare saavutamiseks vaja kunstripsmeid, võivad imestusega avastada, kui suureks abimeheks kujuneb ripsmeseerum.