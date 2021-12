Politsei tabas valuutapunkti röövinud grusiinid 

Kuigi kurjategijad kandsid maske, põgenesid kiiresti ja kasutasid selleks taksosid, ei päästnud see neid tabamisest. Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul asub röövimisi lahendama koheselt kogu töögrupp ning tõenäosus sellise teoga ilma karistuseta pääseda on pea olematu.

Prokuratuur taotles kohtult 29aastase ja 25aastase mehe vahistamist eeluurimise ajaks. 29aastane Eestis tabatud mees viibib juba vahi all. „Kogutud tõendid näitavad, et rööv oli ette planeeritud ja läbimõeldud. Kuriteo motiiv oli rahaline kasu, mistõttu võib ilma kindla sissetulekuta mees jätkata uute varavastaste süütegude toimepanemist,“ sõnas ringkonnaprokurör Natalia Miilvee, kelle sõnul on lühiajaliselt Eestis viibivate välismaalaste puhul ka risk, et nad asuvad uurimisest kõrvale hoiduma. „25aastase mehe suhtes tegi kohus vahistamismääruse tagaselja ning hetkel ootame tema väljaandmist Hollandist, et jätkata temaga menetlustoiminguid Eestis,“ lisas Miilvee.