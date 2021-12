OTSEPILT | Kas rahvas saab sõnaõiguse? Riigikogu arutab presidendivalimiste lihtsustamist

Presidendi valimiskorra muutmise eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et avalike arvamusküsitluste järgi toetab valdav enamus presidendi otsevalimise seadustamist. 2016. aasta ühiskonnauuringute instituudi veebiküsitlus näitas, et ligi 78% toetas või pigem toetas presidendi otsevalimisi. Kantar Emori 2017. aasta uuringu kohaselt 79% vastajatest toetas või pigem toetas presidendi otsevalimise seadustamist. Seletuskirjas öeldakse, et 2021. aastal ei ole rahva arvamus oluliselt muutunud.