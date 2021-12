KAS OLED NÄINUD? Politsei otsib Lasnamäel kadunud 39aastast Alekseid

Politseile laekus teade, et 5. detsembri õhtust on kadunud 39aastane Aleksei, kes lahkus oma kodust Tallinnas Kivila tänavalt ning pole sinna sest ajast naasnud. Tema asukoht on seni teadmata. Kodust lahkudes mees telefoni ega muid isiklikke asju kaasa ei võtnud. Oma terviseseisundi tõttu võib Aleksei end ohtu seada.

Teate laekudes asusid politseinikud koguma infot tema võimaliku asukoha kohta ning on kontrollinud nii mehe kodukanti kui ka teisi aadresse, kus ta viibida võiks. Ka on ühendust võetud haiglatega, kuid seal meest ei viibi.

Aleksei on 175 cm pikk, keskmise kehaehitusega. Tal on tumedad juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas sinine ruuduline fliissärk, jalas tumesinised pidžaamapüksid ja jalas sussid.

Politsei palub kõigil, kes on Alekseid näinud või kellel on infot tema asukoha osas, sellest teada anda helistades numbril 112.

Ida-Harju politseijaoskonna vanemkomissar Irina Malõševa: „Täna jätkunud otsingute käigus on politseile laekunud mitmeid vihjeid sellest, et Alekseid nähti eile Tallinnas ringi liikumas ja erinevate bussidega ringi sõitmas. Näiteks nähti teda kõndimas Pinna bussipeatuse juures ning hilisemalt selle sama peatuse lähistel ka bussiga sõitmas. Paraku on praeguseni teadmata, kus peatuses mees väljus ja kuhu edasi liikus. Töö selle info kogumiseks jätkub.

Mehe huvi bussiga sõitmise vastu on kinnitanud ka tema pere, kelle sõnul olla mehel vahel kombeks hiliste õhtutundideni bussidega ringi sõita. Et sel korral aga mehe riietus praeguste pakaseliste ilmade jaoks sobilik ei ole, palume jätkuvalt kõigil, kes on Alekseid kuskil liikumas näinud, sellest esimesel võimalusel häirekeskusele teada anda.

Mehel on seljas vaid sinine fliis, tumesinised õhukesed püksid ja jalas hallid toasussid. Ühtegi isiklikku asja mees kodust lahkudes kaasa ei võtnud ning endast ise ta märku anda seetõttu ei saa.