FOTOD | Tallinnas Kotka tänaval põles kortermaja pööning, evakueeriti 17 inimest

Teisipäeval, 7. detsembri varahommikul kell 05.11 sai häirekeskus teate, et Kotka tänaval asuva kolmekordse elumaja üks korter on suitsu täis. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et suitsu tuleb kamina seina vahelt ning see on levinud juba ka vahelagedesse ja pööningule. Kella 05.47 paiku oli põleng levinud veel kahte korterisse ning ca 15 minutit hiljem oli punane kukk enda alla matnud juba ka trepikoja ja kolmanda korruse vaheseina, mida päästjad koheselt kustutama asusid.