KAS IKKA SAAME VALGED JÕULUD? Metsavana sõnul taandub suurem külm juba nädala pärast 

Loodusmärkide, kuufaaside, sipelgapesa ja seapõrna järgi ilma prognoosiv Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla lubab, et lähipäevade ilmas suurt muutust ei tule – mitmel pool Eestis sajab paksu ja tihedat lund ja pakane paugub akna taga nii päeval kui ka öösel. „Lund tuleb peamiselt Põhja-Eestis ja Tallinna ümbruses. Samuti lõuna pool ja Kagu-Eestis. Lääne-Eestis on sadu harvam,“ lausub ta. Külmakraadid on sujuvalt miinuses ja miskit suuremat kõikumist lähipäevadel selles osas oodata pole.