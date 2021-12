TÖÖD EI PELGA: pealinna kõnniteid hoiavad lumest puhtana pensionilisa teenida soovivad eakad 

TSIVILISATSIOONIDE KOKKUPÕRGE: Ühele pildile jäid labidaga kõnniteed puhastav mees ning sõiduteed hooldav väike lumesahk. Foto: Ekvard Joakit

Tallinn ja majaomanikud on esimese lumega üllatavalt hästi hakkama saanud: esmaspäeval ei õnnestunud Kadriorus leida ühtegi lõiku lumme mattunud kõnniteed isegi seda sihilikult otsides. Rattaga sõitmist ei tasu aga praeguse ilmaga ette võtta, sest sellele, kes rattatee üles leiab, võib lausa mõne väiksemat sorti preemia anda. Kes siis on need kõnniteid puhtana hoidvad usinad töölised ning kui nukras seisus on rattateed?