Naise tapmise kahtlustatavad on ohvri tütar ja ta poiss-sõber 

Läinud reedel leiti Nõmme terviserajalt 46aastase naise vägivallatundemärkidega surnukeha. Ringkonnaprokurör Diana Helila ütleb, et uurimismeeskond tegi terve nädalavahetuse aktiivselt tööd, kogudes tõendeid, et selgitada välja raske kuriteoni viinud asjaolud „ Tänaseks teame, et üks kuriteos kahtlustatavatest, 25aastane naine, on ohvri tütar ja teine kahtlustatav, 42aastane mees, on 25aastase naise meessõber. Seni kogutud andmetel tehti surmavad löögid kurikaga. Kõiki asjaosalisi ühendab väga keeruline sotsiaalne taust. Mis täpselt viis sedavõrd raske teoni ning milline oli toimepanijate motiiv, seda selgitab edasine uurimine,“ selgitab Helila. Tema sõnul on kahtlustatav naine kriminaalkorras karistatud, teiste seas ka vägivallateo eest. Mehe suhtes on käimas narko- ja vägivallakuritegude uurimised.