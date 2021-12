Kaspar Näf | Šveitsis hääletas rahvas õdede palgatõusu poolt. Aga Eestis? 

Foto: ARNO SAAR

Veidi taandunud kolmas koroonalaine Eestis on viinud haiglad teatavasti viimase piirini. Õed ja arstid on valitsuse kurtidele kõrvadele kurtnud, et kehtestataks senisest rangemad piirangud, kuid tulemust saavutamata. Samal ajal on tulnud päevavalgele olud Eesti hooldekodudes, mis ootavad parandamist.