Juhtkiri | Majandus mühab, kärpekirves raiub 

Olukorras, kus raha järjest odavneb, püüab majanduslikult mõtlev peremees sellele võimalikult kiiresti rakendust leida ja ehk isegi laenu võtta, et mõni pikalt plaanitud investeering lõpuks ellu viia. Vanemal ja keskealiste põlvkonnal on kindlasti meeles rublaaja lõpu hüperinflatsioon, mis paljud säästudest ja nn kirsturahast ilma jättis, nii et krooniajal alustasime kõik samalt stardipositsioonilt.

Kuid praeguses olukorras, kus raha on palju ja see on odav, tundub maanteede äärest prügikastide ärakoristamine ja politseiameti teenindussaalide osaline sulgemine sulaselge närutamisena. Prügikastide paarisaja tuhande eurone kokkuhoid riigieelarve 13 miljardise mahu juures on ju veel mikroskoopilisem kui paljuräägitud katuseraha kolm miljonit. Prügikastikärbe on pigem transpordiameti ja majandusministeeriumi poliitiline väljaastumine peaministripartei vastu. Sellised kärped ei anna sisulist kokkuhoidu, kuid nudimisega kaasnev negatiivne foon mürgitab ühiskonda ning koroonast niigi räsitud usaldust valitsuse vastu.