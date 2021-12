TABELID | PALGAD LUUBI ALL: kui palju teenid sina, võrreldes ameti- ja sookaaslastega? Kus on palgalõhe kaldu hoopis naiste poole?

Eestis on silmatorkavalt suur sooline palgalõhe. Kuidas on lood sinu ametialal?

Kui suur on sinu palk, võrreldes ameti- ja sookaaslastega? Sooline palgalõhe tuleb teravalt esile: 186 ametirühmas on meeste keskmine palk vähemalt 10% kõrgem naiste omast. Millistel haruharvadel aladel on palgalõhe aga hoopis naiste kasuks? Vaata järele täpsetest tabelitest.