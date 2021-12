Venelaste traditsiooniliselt uhket pühadeperioodi ohustab toiduhindade järsk tõus 

Venemaa perekondade elukalliduse ühe indikaatorina kasutatakse nn „Olivier' indeksit“, mis arvestab idanaabrite traditsioonilise pidulauaroa Olivier' salati (kartulisalat) valmistamiseks vajalike koostisosade hinda. Ajalehe Izvestia analüüsi kohaselt on tänavu kõnealuse salati koostisosad eelmise aastaga võrreldes 15% kallimad. Sellist võrdlust tehti ka teiste traditsiooniliste pühaderoogadega. Veelgi hullem on olukord kihilise peedi-heeringasalati ehk maakeeli kasukaga, mille valmistamine on eelmise aastaga võrreldes 25% kulukam.

Inflatsioon on praegu Venemaal viimase kuue aasta kõrgeim. Toiduainete hinnad on 18 kuu jooksul hüppeliselt tõusnud. Olukord mõjub rusuvalt Venemaa leibkondadele, kelle elatustase on viimase kümnendiga langenud või stagneerunud. Enamikel neist puuduvad igasugused säästud. Kasvavad kulud põhjustavad peavalu ka Kremlile. Nende vastuseks on seni olnud hinnakvootide kehtestamine ja põllumajandustoodete ekspordi piiramine. Majandusteadlaste hinnangul võivad need sammud olukorda pikemas plaanis hoopis süvendada.

Venemaa kartulikasvatajate ühing hoiatas esmaspäeval, et kõigele lisaks ootab riiki lähikuudel ees ka kartulipuudus. Kuigi tänavu polnud saagikuses mullusega võrreldes suuri erinevusi, on kartuli hind viimase 12 kuuga tõusnud 79%. Enne aastavahetust on tõusnud rekordiliseks ka Vene peolaua delikatessi ehk kaaviari hind, kirjutab The Moscow Times.