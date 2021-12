TEMPERATUUR LANGEB! Kas külmapühi asendab nüüd distantsõpe? 

Kraadiklaas akna taga näitab –25 kraadi. Rõõmusõnum kõigile alg- ja põhikooli õpilastele – kooli ei pea minema, sest on külmapühad! Kuid kas tänapäeva lapsed üldse saavad neid pidada, kuna koroonakriis on näidanud, et võimalik on õppida ka kodust? Samuti viiakse lapsi koduuksest koolitrepini, seega külmakraad ei loegi?