Avalik piletimüük on alanud! Muusikaline lavastus „ADA. Rääkimata lugu” esietendub suvel Kiidjärvel  

Muusikalise etenduse idee autorid ja produtsendid Tarmo Kiviväli ja Marek Toomepere leiavad, et Eestil on olnud vaid üks tõeline naissoost filmistaar ja see on Ada Lundver. Tema sarm ei jätnud külmaks ei mehi ega naisi. Adat armastati ja vihati, teda imetleti kinolinal, kuid samas lasti liikvele uskumatuid kuulujutte tema eraelust. Vaatajate ees rullub lahti andeka näitlejanna rääkimata lugu.