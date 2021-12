Politseiga kohut käiv Jaak Madison ei saanud õiguskaitset 

Tallinna halduskohus arutab Jaak Madisoni kaebust detsembris. Varem on kohus esialgse õiguskaitse rahuldamata jätnud. „Selle on ka ringkonnakohus muutmata jätnud, ütleb Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Madison kirjutas toona sotsiaalmeedias, et ta vabastati teenistusest, kuna väljendas poliitilisi ja maailmavaatelisi seisukohti. „Politsei- ja piirivalveamet (PPA) asus seisukohale, et poliitiliste ja maailmavaateliste seisukohtade avaldamine läheb vastuollu ametnike eetikakoodeksiga,“ kirjutas poliitik, lisades, et arutas veebisaates teoreetiliselt, kuidas võiksid Eesti kodanikud käituda juhul, kui valitsus hakkab läbi suruma põhiseadusega vastuolus olevaid seaduseid. Poliitiku sõnul heitis PPA ette, et Madison kutsuvat üles eirama hüpoteetilises olukorras seadust ning avalikkus võib arvata, et eurosaadik kannab abipolitseinikuna politseiameti ametlikku seisukohta. „Lisaks leidis PPA, et kuna ma kuulun erakonda ja mul on poliitilisi eelistusi, ei tohi ma võimul oleva valitsuse eesmärkidele vastu töötada,“ kirjutas Madison. Ta ei nõustu enda abipolitseinikute ridadest välja arvamisega ning soovib, et olukorrale annaks õigusliku hinnangu kohus.