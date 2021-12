BUSSIKAART TASKU! Esmaspäeval tasub tallinlastel keeruliste ilmastikuolude tõttu kasutada ühistransporti 

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet nendib, et erakordselt tugeva lumesaju tõttu on Tallinnas kahe ööpäevaga sadanud sama palju lund kui möödunud talvel detsembri ning jaanuari jooksul kokku. Prognoosi järgi on lumelisa oodata veel ööselgi ja esmaspäeva hommikul. „Seepärast soovitame kõigil liiklemiseks aega varuda ja kel vähegi võimalik, kasutada ühistransporti. Keerulised liiklusolud võivad küll mõjutada ka ühistranspordi graafikuid, kuid kindlasti on see mugavam ja turvalisem viis sihtpunkti jõudmiseks,“ räägib Svet.