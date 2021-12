Surmasuust pääsenud Cärolin unistab jooksmisest ja müüb selle saavutamiseks postkaarte 

„Teisel jõulupühal möödub kaks aastat minu kadumise loost, kus pärast nädalapikkust otsingut vabatahtlikud Heino ja Kerstin mu Pääsküla rabast leidsid,“ kirjutab neiu enda sotsiaalmeedias. Cärolin ütleb, et tal on ikka veel raske mõista, kui paljud inimesed on tema peret ja teda ennast toetanud ning kaasa elanud. Nii tuttavad kui ka võõrad. „Nad andsid mulle uue võimaluse, aga ma ei tea veel miks,“ sõnab ta ja lisab, et tahab neid inimesi tänada, aga tunneb – tänusõnadest ei piisa.