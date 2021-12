Surmasuust pääsenud Cärolin sai jooksuproteesideks vajamineva summa päevaga kokku 

2019. aastal enne jõule kaduma läinud ja nädal hiljem Pääsküla rabast leitud Cärolinilt amputeeriti suurte külmakahjustuste tõttu altpoolt põlvi tema jalad ja lõpuks ka mõlema käe sõrmed. 5. detsembril kirjutas Cärolin, et on jalaproteeside abil juba aasta kõndinud, kuid üht meelistegevust ta teha ei saa – joosta. Ta teatas, et müüb proteeside raha kokku saamiseks kaarte. Ainult päevakese hiljem on ta vajaliku summa ja veelgi enam kokku saanud.